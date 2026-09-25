امام جمعه خرمشهر با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های زودهنگام، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت آب‌های سطحی و ساماندهی شبکه فاضلاب این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر، با اشاره به در پیش بودن فصل بارندگی و هشدار‌های مطرح‌شده درباره احتمال بارش‌های زودهنگام، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مسئولان شد.

وی از شهرداری خواست برای دفع آب‌های سطحی و از شرکت آبفا برای ساماندهی وضعیت فاضلاب‌ها اقدامات لازم را انجام دهند و گفت: مسئولان استانی آبفا در زمینه رفع انسداد و لایروبی خطوط، اصلاح شبکه و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر قول‌های خوبی داده‌اند و امید می‌رود مشکلات فاضلاب این شهرستان برطرف شود.

امام جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به احتمال وارد شدن خسارت به دام و محصولات کشاورزی در پی شرایط جوی پیش‌رو، بر تقویت بیمه کشاورزی و دامداری تأکید کرد و از کشاورزان و دامداران شهرستان خواست هرچه سریع‌تر دام، زمین و محصولات خود را در صندوق بیمه کشاورزی بیمه کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، این پیام را نقشه راهی برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها و فرصت‌ها به پیروزی‌ها دانست و گفت: علم، ایمان، تقوا و اخلاق باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا دانش‌آموزان و دانشجویان بتوانند در مسیر پیشرفت و دفاع از استقلال و عزت ملی گام بردارند.

وی همچنین سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مورد اشاره قرار داد و از مواضع صریح و قاطع رئیس‌جمهور در این سخنرانی تقدیر کرد.

امام جمعه خرمشهر با تأکید بر اینکه تصمیمات کلان سیاست خارجی کشور جمعی است، اظهار داشت: مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع مذاکره و شروط مطرح‌شده برای آمریکا، تصمیمات جمعی حاکمیت است.

وی همچنین با اشاره به تهدید‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی نیرو‌های مسلح و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، سالروز شهادت سیدحسن نصرالله و همچنین روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، از جمله شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا را گرامی داشت.

وی همچنین ارتحال آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و از خدمات علمی و تربیتی این مرجع عالیقدر تشیع یاد کرد.