همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره ۱۶ شهید روستای کشتله بخش گتاب بابل با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره ۱۶ شهید روستای کشتله بخش گتاب بابل با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد؛ در این مراسم، محمد تهرانی‌مقدم، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، بر آمادگی دفاعی کشور و تداوم راه شهیدان تأکید کرد.

محمد تهرانی‌مقدم، در این مراسم با اشاره به نقش شهدا و دانشمندان دفاعی کشور در تقویت توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: شهیدان با ایثار و از خودگذشتگی، معنای واقعی انسانیت و دفاع از میهن را به اثبات رساندند و نام آنان برای همیشه در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به توان موشکی کشور اظهار داشت: ما شهر موشکی داریم و موشک‌های ما آماده‌اند؛ منتظریم. تا حرکات ناشایست از دشمن ببینیم

تهرانی‌مقدم همچنین از توانمندی‌های راهبردی کشور، گفت: موشک‌های ایران برد‌های بسیار بالایی دارند و تحرکات دشمن زیر نظر قرار دارد.

تهرانی‌مقدم افزود: دشمن پیش از هر اقدامی باید بداند که جمهوری اسلامی ایران توان پاسخگویی و دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور را دارد و در صورت هرگونه اقدام، توان موشکی کشور می‌تواند برای مقابله با تهدید‌ها به کار گرفته شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: آمریکا و متحدانش نمی‌توانند این منطقه را از آنِ خود کنند و ملت ایران همچنان با تکیه بر تجربه هشت سال دفاع مقدس در برابر تهدید‌ها ایستادگی خواهد کرد.

تهرانی‌مقدم با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای تضعیف یا نابودی ایران دنبال کرده‌اند، گفت: دشمنان ما بیش از ۴۷ سال است طرح‌هایی را طراحی می‌کنند که ایران ما را نابود کنند، اما این آرزو را باید در خواب ببینند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد دانشمندان شهید کشور، از شهید حسن تهرانی‌مقدم به عنوان یکی از چهره‌های برجسته عرصه دفاعی کشور یاد کرد و گفت: دانشمندان شهید با تلاش، مجاهدت و از خودگذشتگی، مسیر پیشرفت و اقتدار علمی و دفاعی کشور را هموار کردند.

در پایان این مراسم نیز یاد و خاطره ۱۶ شهید روستای کشتله گرامی داشته شد و حاضران بر ادامه راه شهدا، حفظ وحدت و دفاع از عزت و امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.