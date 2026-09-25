معاون فرهنگی فرمانده سپاه:خیابان یکی از صحنه‌های تولید قدرت کشور است و خیابان، میدان، سوخت موشک، نبرد دریایی و نبرد زمینی را پشتیبانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سردار معروفی در رزمایش ۹۰ هزار نفری جان فدای ایران در شهر کرمان با اشاره به ناکامی دشمن در ۱۵ ماه اخیر گفت: دشمن به هیچ یک از خواسته‌های خود نرسید و همه تلاش دشمنان برای نابودی جمهوری اسلامی، تسلیم کردن ملت و سازش بی‌نتیجه ماند و طرح تسلیم و سازش در ایران مردود است.

وی تاکید کرد: اقدامات دشمن در جنگ نظامی تمام‌عیار، اقدامات امنیتی، تلاش برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، محاصره دریایی، فشار حداکثری اقتصادی، بسیج تروریست‌ها و گروهک‌های تجزیه‌طلب، تحرکات منافقین و عقیده غرب‌گرای بزدل و ترسو در داخل برای شورش و اغتشاش، ناکام ماند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده سپاه پاسداران افزود: بزرگ‌ترین ارتش دنیا هر چه توان نظامی داشتند، پای کار آورد، اما در همه صحنه‌ها شکست خوردند، له شدند و عقب رفتند و در ۱۲ کشور، پایگاه‌هایشان متزلزل شد و جمع کردند و رفتند.

وی با اشاره به تحرکات پایان شهریور و سالگرد‌های مختلف بیان کرد: دشمن با همه سناریو‌ها نتیجه نگرفت؛ و امروز با همه سختی‌ها، مردم، مسئولان و بسیجیان میدان را حفظ و ادامه می‌دهند؛ رمز پیروزی برای بقا، ثبات و تاب‌آوری ملی، خیابان، خیابان و خیابان است.

وی تاکید کرد: مردم نجیب کرمان، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی قاطعانه و هوشمندانه در برابر دشمن و در برخورد تهاجمی با او مصمم هستند تا از کشور، ملت، ناموس، خاک و انقلاب عزیزمان دفاع کنند و آنها جان‌فدای ملت هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: باید صحنه‌های گذشته مقدس را به حال پیوند بزنیم و آینده را ترسیم کنیم و یکی از این صحنه‌ها، تولید قدرت جان‌فدایان است که نشانه هوشمندی ملت ایران است و از نگاه من سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان‌ملل هویت، قدرت و شجاعت ملت ایران را نشان داد.

سردار حسین معروفی ادامه داد:این خیابان است که در حوزه دیپلماسی قدرت می‌دهد تا اراده ملت ایران در مجامع بین‌المللی چیره شود. باید مراقب بود که نگاه سیاسی، قومی، مذهبی و رنگارنگ در این صحنه وجود نداشته باشد و همه ملت ایران پای حقیقت خود ایستاده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نام گرفتن جنگ تحمیلی هشت ساله به دفاع مقدس بیان کرد: این تحول هنر امام خمینی (ره)، بود که توانست در شکل و محتوا، فرهنگ و اصول دین و فرهنگ اهل‌بیت (ع) و زمینه‌سازی ظهور را بر جبهه‌ها حاکم کند.

وی با بیان اینکه در جبهه، برادری حاکم بود، افزود: کسی به رتبه و جایگاه خود نمی‌نگریست، تفاوتی میان فرمانده لشکر، تیپ و گردان با رزمنده آرپی‌جی‌زن و تیربارچی وجود نداشت و همه یکسان بودند و در جبهه همه چیز خدا بود و غیر خدا چیزی جایی نداشت.

سردار معروفی تاکید کرد: در دوران دفاع مقدس تعیین فرماندهان ما، از فرمانده کل گرفته تا فرماندهان لشکر، قرارگاه، تیپ و گردان، با توصیه و رایزنی نبود، فرماندهان را در صحنه نبرد و در میدان آتش شناسایی می‌کردند و بار مسئولیت را روی دوششان می‌گذاشتند و اگر کسی از زیر بار مسئولیت فرار می‌کرد، به او تکلیف می‌کردند و کار انجام می‌شد.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی در ۲۷ سالگی و در دوران جنگ، به فرماندهی سپاه در عملیات طریق‌القدس منصوب شد و همین سلسله مراتب پایین، بعد‌ها به جبهه مقاومت منتقل شد و شهید سلیمانی ۲۱ سال در جبهه مقاومت عمل کرد و جنگ را هزار و ۲۰۰ کیلومتر به عمق دشمن برد و بازدارندگی برای نظام و ملت ایران ایجاد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیوند دفاع مقدس با جنگ تحمیلی امروز گفت: پایه‌های مقاومت و جنگ ما در آن دوران گذاشته شد و همان اصول را در جنگ‌های بعدی به کار گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: نگویید ۴۰ روز جنگ، ما هفت ماه است که در صحنه جنگ هستیم و با اولین ارتش قوی دنیا با فناوری منحصر‌به‌فرد، می‌جنگیم. دشمن ما آمریک است و رژیم صهیونیستی نیز همان آمریکا است؛ و بقیه برای ما تهدید نیستند.

بگفته معاون فرهنگی فرمانده سپاه ،ایران با همین ابرقدرتی اش، ۱۵ ماه این دشمن را له کرد، به دهانش زد، فراری داد و او را بی‌حیثیت و بی‌آبرو کرد؛ و امروز ملت ایران‌ام‌القرای قدرت اسلام است.

سردار معروفی تصریح کرد: ملت ایران در جنگ سخت و نرم هوشمندانه عمل کرده و برگزاری رزمایش امروز در کرمان و روز‌های بعد در شهرستان‌ها، نشان‌دهنده هوشمندی ملت بزرگ ایران است.

وی گفت: از سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی قدردانی می‌کنیم و این موضع‌گیری از نگاه من، هویت، قدرت و شجاعت ملت ایران را نشان داد و شجاعتی که در این هفت ماه، دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: این موضع‌گیری، نشانه مقاومت و استقامت در کنار ولایت و رهبری بود و موضع‌گیری در خانه کفر، با کسی که سر جنگ دارد و خبیث است و کوتاه نمی‌آید، با تدبیر و عملیات روانی به جنگ ترکیبی و عملیات غول‌پیکر رسانه‌ای پاسخ داده شد.

رزمایش ۹۰ هزار نفری جان فدای ایران با حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در شهر کرمان از میدان آزادی تا بلوار جمهوری برگزار شد.