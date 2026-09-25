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امام جمعه اسدآباد گفت: نظام سلطه از پای درآمده و آمریکا در حال دستوپا زدن است؛ ملت ایران از خون رهبر شهید خود نخواهد گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،حجتالاسلام والمسلمین شیخ مرتضی موحدی در خطبههای نماز جمعه اسدآباد با اشاره به تحولات منطقه گفت: ملت ایران به دنبال قصاص ترامپ و نتانیاهو است و خواهد بود و ما از خون رهبر شهید نمیگذریم.
وی افزود: مردم ایران در همه شرایط پشتیبان نظام و انقلاب هستند و این حمایت همچنان ادامه دارد.
امام جمعه اسدآباد همچنین با اشاره به پیشبینی بارندگیهای پیشرو، بر آمادگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: لایروبی مسیرهای عبور آب برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی بسیار مهم است.
موحدی پیام رهبر معظم انقلاب برای بازگشایی مراکز آموزشی را نقشه راهی برای دانشآموزان، معلمان، دانشجویان و استادان دانست و افزود: نسل امروز وظیفه دارد از هویت ملی و اسلامی خود دفاع کند.
وی همچنین سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل را شجاعانه و موجب افتخار ملت ایران دانست و گفت: مردم به سخنرانی رئیسجمهور خود میبالند و ما قدردان این حضور هستیم.