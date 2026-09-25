به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی موحدی در خطبه‌های نماز جمعه اسدآباد با اشاره به تحولات منطقه گفت: ملت ایران به دنبال قصاص ترامپ و نتانیاهو است و خواهد بود و ما از خون رهبر شهید نمی‌گذریم.

وی افزود: مردم ایران در همه شرایط پشتیبان نظام و انقلاب هستند و این حمایت همچنان ادامه دارد.

امام جمعه اسدآباد همچنین با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های پیش‌رو، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: لایروبی مسیر‌های عبور آب برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی بسیار مهم است.

موحدی پیام رهبر معظم انقلاب برای بازگشایی مراکز آموزشی را نقشه راهی برای دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان دانست و افزود: نسل امروز وظیفه دارد از هویت ملی و اسلامی خود دفاع کند.

وی همچنین سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل را شجاعانه و موجب افتخار ملت ایران دانست و گفت: مردم به سخنرانی رئیس‌جمهور خود می‌بالند و ما قدردان این حضور هستیم.