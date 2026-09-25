به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با استمرار الگو‌های پایدار در منطقه، تا اوایل هفته آینده شرایط جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

با عبور امواج بارشی از تراز میانی جو، از روز دوشنبه هفته آینده و بویژه در نیمه شمالی و تا حدودی مرکزی استان شاهد رخداد رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق خواهیم بود که با وزش باد گاهی شدید در سطح استان همراه خواهد شد.

از نظر دمایی نیز از هفته آینده و با شمالی شدن جریانات در منطقه، روند کاهش تدریجی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.