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امام جمعه آبادان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای حملات اخیر، بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی مردم در برابر توطئههای دشمن تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حجتالاسلام والمسلمین غبیشاوی در خطبههای نماز جمعه آبادان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، به مناسبتهای هفته و حوادث تاریخی شهرستان آبادان اشاره کرد.
وی با اشاره به دوم مهرماه، سالروز بمباران اداره آموزش و پرورش آبادان، یاد معلمان و دانشآموزانی را که در این حمله به شهادت رسیدند گرامی داشت و همچنین به حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه در جریان جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد که ، به شهادت ۱۶۸ دانشآموز بیگناه منجر شد.
امام جمعه آبادان همچنین با اشاره به مقاومت مردم و رزمندگان این شهر در دوران دفاع مقدس، سالروز شکست حصر آبادان را یادآور شد و گفت: پس از یک سال مقاومت و ایستادگی، این حصر با رشادت رزمندگان شکسته شد و آبادان از محاصره دشمن خارج شد.
حجتالاسلام والمسلمین غبیشاوی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند ایران را از مسیرهای مختلف، از جمله دریایی و هوایی، تحت فشار و محاصره قرار دهد، افزود: با اتحاد، انسجام و توکل به خدا میتوان همانند سالهای دفاع مقدس در برابر دشمن ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.
وی همچنین به برگزاری رژه دریایی در پنجم مهرماه اشاره کرد و حضور مردم و استمرار تجمعات شبانه طی بیش از ۲۰۰ شب را از نشانههای اقتدار و همبستگی مردم دانست.
امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود از رئیسجمهوری به دلیل سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کرد و گفت: در این سخنرانی، جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای افکار عمومی جهان تشریح شد و دلایل استفاده جمهوری اسلامی ایران از فناوری هستهای نیز تبیین شد.
حجتالاسلام والمسلمین غبیشاوی همچنین بر ضرورت کنترل تورم و توجه بیشتر به مدیریت امور کشور از سوی رئیسجمهوری و مسئولان تأکید کرد.
در حاشیه نماز جمعه آبادان نیز کارگاه آموزش ازدواج آسان ویژه بانوان برگزار شد.
همچنین میز خدمت با حضور جمعی از مسئولان شهرستان برای پاسخگویی به مطالبات و مسائل مردم برپا شد. ثابتی، رئیس اداره برق آبادان، طبیشی، سرپرست شهرداری آبادان و مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آبادان از جمله مسئولانی بودند که در این میز خدمت حضور داشتند.