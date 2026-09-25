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مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ایمنسازی دهانههای ورودی و خروجی پلها در بزرگراه شریانی خلیج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حسینی افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش خطرات احتمالی در محدوده پلها، بهصورت امانی در حال اجرا است.
وی افزود: نصب تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی نیز در نقاط مختلف بزرگراه خلیج فارس انجام شد و تعدادی از علائم مورد نیاز برای بهبود هدایت و ایمنی تردد در محور نصب شد.
شهرستان خانمیرزا از توابع استان چهارمحال و بختیاری است.