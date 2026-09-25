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استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت احیای اسب اصیل کرد گفت: احیای این میراث ارزشمند میتواند در کنار حفظ هویت و فرهنگ منطقه، در حوزه اقتصاد، توسعه ورزش سوارکاری، ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت مردم نیز نقشآفرین باشد
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه ،دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در جشنواره کشوری اسب سواری با عنوان "سواران ماددشت" در بخش ماهیدشت کرمانشاه بر ضرورت احیای جایگاه اسب اصیل کرد و توسعه ورزش سوارکاری در استان تأکید کرد و گفت: احیای اسب اصیل کرد از برنامههای مورد تأکید مدیریت استان است و با جدیت و شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. استاندار کرمانشاه اظهار کرد: برگزاری چنین برنامههای شاد، بانشاط و اصیلی در مناطق مختلف استان جای تقدیر و تشکر دارد و از همه دستاندرکاران، فرماندار کرمانشاه، بخشدار و شهردار ماهیدشت، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس هیئت سوارکاری، نیروهای نظامی و انتظامی و فعالان و پیشکسوتان این رشته که برای برگزاری این رویداد تلاش کردند، صمیمانه قدردانی میکنم. دکتر حبیبی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه ماهیدشت افزود: این منطقه در طول تاریخ همواره نقش مهمی در دفاع از میهن داشته و مردم آن در دوران دفاع مقدس با ایستادگی و ایثار در برابر دشمنان مسلح از کشور دفاع کردند. وی ادامه داد: امروز اگر مردم با آرامش در چنین برنامههای ورزشی و نشاطآوری حضور پیدا میکنند، مرهون ایثار و جانفشانی شهدا و رزمندگانی است که برای امنیت و آرامش کشور جان خود را فدا کردند و باید همواره قدردان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشیم. استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به نقش ماهیدشت و استان کرمانشاه در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی گفت: کرمانشاه به عنوان یکی از محورهای اصلی تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، افتخار میزبانی و خدمترسانی به زائران اربعین را دارد و این موضوع نیز بر ارزش و جایگاه این سرزمین افزوده است. دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ورزش سوارکاری گفت: سوارکاری ورزشی مفرح، نشاطآور و ریشهدار است که حتی در آموزههای دینی نیز مورد توجه قرار گرفته و میتواند در حوزههای مختلف از جمله سلامت، نشاط اجتماعی و اقتصاد نقشآفرین باشد. وی یکی از مهمترین برنامههای مدیریت استان را احیای اسب اصیل کرد عنوان کرد و افزود: اسب اصیل کرد یکی از برندهای اصیل استان کرمانشاه است و باید همه تلاش خود را برای احیای این ظرفیت به کار بگیریم. استاندار کرمانشاه یادآور شد: در جریان سفر رئیسجمهور به استان نیز یکی از درخواستهایی که مطرح کردم، احیای اسب اصیل کرد و بازگرداندن جایگاه واقعی آن بود تا این ظرفیت بتواند در حوزه اقتصادی، ایجاد نشاط و سلامت مردم نقشآفرینی کند. مدیر ارشد استان با اشاره به استقبال مردم از برنامههای سوارکاری در ماهیدشت تصریح کرد: امروز در این جمع، علاقهمندی مردم، نشاط و مطالبه آنان برای توسعه این رشته را به خوبی مشاهده کردم و این موضوع وظیفه بنده را سنگینتر میکند تا با جدیت و شتاب بیشتری موضوع احیای اسب اصیل کرد و توسعه سوارکاری را پیگیری کنم. وی همچنین از پیگیری ایجاد میدانگاه هیئت سوارکاری در دهکده المپیک خبر داد و گفت: زمین مناسبی برای ایجاد این مجموعه در دهکده المپیک پیشبینی شده و اداره کل ورزش و جوانان، هیئت سوارکاری و مسئولان مربوطه پیگیر این موضوع هستند و بنده نیز با جدیت و سرعت بیشتری آن را دنبال خواهم کرد. استاندار کرمانشاه درباره محل برگزاری جشنواره سوارکاری ماهیدشت نیز اظهار کرد: این مجموعه ظرفیت خوبی دارد و اگر برای تقویت، ساماندهی و انجام کارهای زیربنایی آن نیاز به حمایت باشد، مدیریت استان برای تحقق این موضوع کمک خواهد کرد. دکتر حبیبی در پایان از تلاش همه دستاندرکاران برگزاری این جشنواره قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین برنامهای در مجموعهای که با تلاش و علاقهمندی فعالان این حوزه شکل گرفته، نشاندهنده ظرفیت و علاقه مردم به ورزش سوارکاری است و این موضوع وظیفه ما را برای حمایت بیشتر از این رشته و رساندن آن به جایگاه واقعی خود سنگینتر میکند. استاندار کرمانشاه در این آیین از جمعی از خانواده های شهدای والامقام استان هم تجلیل کرد.