مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر روز یکشنبه سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی استقرار جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط هفته آینده در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان، سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

وی افزود: همچنین تا اواخر روز یکشنبه سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق دور از انتظار نیست. تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت.

سبزه زاری می‌گوید: تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۳ و ایذه با دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۹ و کمینه دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.