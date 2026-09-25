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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی در تعیین تکلیف پلاک‌های مشمول قانون رفع تداخل زمین های کشاورزی در استان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، جشن پایان رفع تداخل زمین های کشاورزی در استان تا سه ماه آینده برگزار می‌شود.

علی کردعلیوند با تأکید بر اهمیت اجرای گفت: در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤظف به شناسایی و رفع تداخل میان زمین های ملی و مستثنیات (غیرملی) قانونی مردم شده که این امر با جدیت در دستور کار استان قرار دارد.

وی افزود: از مجموع دو هزار و ۱۹۶ پلاک استان،هزار و۵۵۳ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات اراضی هستند که تاکنون هزار و ۴۷۰ پلاک تعیین تکلیف شده و اطلاعات آن در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده است.

کردعلیوند بیان کرد:همچنین ۶۴ هزار و ۷۰۰ هکتار از زمین ها که پیش‌تر در زمره ی زمین های ملی قرار داشتند، با بررسی‌های دقیق کارشناسی به عنوان مستثنیات ثبت شدند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:هم اکنون یک میلیون و ۴۱۵ هزار هکتار به عنوان زمین ملی تثبیت و ۵۱۵ هزار هکتار هم به عنوان غیرملی (مستثنیات) ثبت شده است.