رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: در صورت نیاز کشور و درخواست سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال‌احمر برای واردات اقلام و نیاز‌های دارویی کشور آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند افزود: در حال حاضر محدودیت‌های پروازی و کشتیرانی مانعی برای تهیه تجهیزات بهداشتی و اقلام دارویی ایجاد نکرده و جمعیت هلال‌احمر به راحتی نیاز‌های خود را تأمین می‌کند.

وی در پاسخ به تأثیر تحریم‌ها در تأمین امکانات امدادی و نیاز‌های دارویی کشور گفت: ما زندگی و مدیریت در تحریم را بلدیم و این مساله برای ما تازگی ندارد. جمعیت هلال‌احمر آمادگی دارد تا در صورت اعلام نیاز وزارت بهداشت، برای تأمین دارو‌های مورد نیاز کشور اقدام کند.

کولیوند ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها تحریم‌های ضالمانه و همچنین پس از جنگ اخیر و اعمال محدودیت‌های دریایی و فشار آمریکا بر کشور‌های دیگر برای جلوگیری از ارسال کمک‌های دارویی، که موضوعی بشردوستانه است، توانسته به استقلال در حوزه دارو دست یابد و بر توانمندی خود در تولید انواع داروها، به‌ویژه دارو‌های مورد نیاز بیماران خاص، تکیه کند.

وی افزود: حمله آمریکا در جنگ اخیر به انستیتو پاستور نیز بار دیگر نشان داد که این کشور به قواعد اخلاقی و اصول حقوق بشری پایبند نیست، چرا که این مجموعه در حوزه تولید و تأمین دارو و اقلام مورد نیاز بیماران فعالیت دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تاکید کرد: تمام نیاز‌های خود را تأمین می‌کنیم و با استفاده از تجربیات و همکاری کشور‌های هم‌پیمان، حتی در تأمین مواد اولیه دارویی نیز توانسته‌ایم نیاز‌های کشور را برطرف کنیم.