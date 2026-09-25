امام جمعه قم، سخنان رئیس‌جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ترکیبی از منطق سیاسی، دفاع از حق و بیان مواضع ملتی دانست که سال‌ها هزینه ایستادگی در برابر قلدری ابرقدرت‌ها را پرداخته، اما سر خم نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سعیدی، خطیب نماز جمعه قم با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور افزود: وقتی ترامپ ایران را تروریست خواند، رئیس‌جمهور کشورمان سخنرانی خود را از یک نطق دیپلماتیک معمولی به یک دفاعیه اخلاقی و روشنگرانه تبدیل کرد و با صراحت اعلام کرد که ایران تروریست نیست، بلکه قربانی تروریسم است.

وی جمله رئیس‌جمهور درباره اینکه «بمب اتم در اسرائیل است و بازرسان در ایران» را از بخش‌های مهم این سخنرانی دانست و گفت: این سخنان مورد توجه مردم کشورمان و افکار عمومی قرار گرفت.

خطیب جمعه قم تأکید کرد: سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل صرفاً یک متن سیاسی نبود، بلکه روایتی از ملتی بود که هم زخم خورده و هم بر ایستادگی و مقاومت خود تأکید دارد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: رهبر معظم انقلاب نوجوانان و جوانان را به ساختن خود، دانش‌آموزی، پیشرفت علمی و ایفای نقش در آبادانی و پیشرفت ایران فراخواندند.

وی افزود: از نگاه رهبر انقلاب، علم زمانی قدرت‌ساز و اثرگذار است که با اخلاق و تقوا همراه شود و نسل جوان باید خود را برای ساختن آینده کشور آماده کند.

امام جمعه قم با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: امام خمینی (ره) فرمودند کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی.

وی افزود: حرمت سیاسی کشف حجاب یعنی در شرایط کنونی، این موضوع فراتر از یک گناه فردی است و می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان برای ایجاد فتنه، فساد و تضعیف امنیت ملی قرار گیرد.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی در جامعه تصریح کرد: کسانی که ناآگاهانه و بدون توجه به توطئه دشمن اقدام به کشف حجاب می‌کنند، باید با امر به معروف و نهی از منکر صحیح و همراه با آموزش و آگاهی‌بخشی، نسبت به خطرات و توطئه‌های دشمن آگاه شوند.

آیت‌الله سعیدی با تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت خود، این مرجع عالیقدر را عالمی محقق و ژرف‌نگر توصیف کردند که همه عمر شریف خود را در مسیر تعلیم و تحقیق سپری کرد.

وی افزود: آیت‌الله شبیری زنجانی از عالمان برجسته حوزه بود که جایگاه علمی و تحقیقی ایشان مورد توجه همترازان و استادان حوزه قرار داشت.

خطیب جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت به مناسبت شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کردند که سید مقاومت یک شخص نبود، بلکه یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.