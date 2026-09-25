

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل فیلیپین با نتیجه قاطع ۲۱بر ۱۰ به برتری رسید و با کسب مدال برنز، در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفت.

ملی‌پوشان سه‌نفره ایران پس از سه پیروزی در مرحله گروهی و برتری ۲۱ بر ۳ مقابل ژاپن در مرحله یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی برابر قطر به میدان رفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند تا راهی دیدار رده‌بندی شوند.

ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی برابر چین، هنگ‌کنگ و مالزی به پایان رساند و به عنوان صدرنشین گروه مستقیماً راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

بازیکنان تیم ایران محمدمهدی حیدری، صارم جعفری، بصیر مومنی و سیدمحمد غفاری بودند که با هدایت محمد سیستانی در این مسابقات حضور داشتند.