به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، فردا شنبه چهارم مهرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح از مقابل درمانگاه حضرت سیدالشهدا(ع) گناباد آغاز می‌شود.

مراسم استقبال و وداع با پیکر مطهر این شهید، امشب جمعه سوم مهرماه در روستای سنو گناباد زادگاه ایشان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیکر مطهر شهید ظریفی طبق وصیت ایشان در بهشت رضای مشهد و در جوار شهید شوشتری به خاک سپرده می‌شود.

بر اساس اطلاعیه قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، چهارشنبه یکم مهرماه در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرزهای ایران اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد