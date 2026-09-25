شبکه نمایش سیما امروز جمعه ۳ مهرماه، با تدارک چهار اثر سینمایی ایرانی و خارجی در گونه‌های مختلف معمایی، اجتماعی، دفاع مقدس و کمدی، میزبان مخاطبان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول پخش فیلم‌های سینمایی این شبکه به شرح زیر است:

ساعت ۱۷:۰۰ فیلم سینمایی «هویت» (Identity): این اثر معمایی و روان‌شناختی به کارگردانی جیمز منگولد و با بازی جان کیوساک و ری لیوتا، ماجرای ۱۰ غریبه را روایت می‌کند که در شبی بارانی در یک مسافرخانه دورافتاده گیر افتاده و یکی پس از دیگری به طرزی مرموز به قتل می‌رسند.

ساعت ۱۹:۰۰ فیلم سینمایی «منگرو» (Mangrove): این درام تاریخی و ضداستعماری به کارگردانی استیو مک‌کوئین و بازی شان پارکز و لتیتیا رایت، روایتی واقعی از محاکمه تاریخی گروه «منگرو ۹» در سال ۱۹۷۰ انگلستان است؛ فعالان سیاه‌پوستی که علیه آزار و تبعیض نژادی پلیس لندن مبارزه کردند.

ساعت ۲۱:۰۰ فیلم سینمایی «حماسه مجنون»: این اثر شاخص سینمای دفاع مقدس به کارگردانی جمال شورجه و هنرنمایی جهانبخش سلطانی، جعفر دهقان و سیدجواد هاشمی، همزمان با هفته دفاع مقدس روی آنتن می‌رود و روایتی از ایستادگی، طراحی عملیات و دلاوری رزمندگان اسلام در حفظ مهران و مقابله با تهاجم دشمن بعثی را به تصویر می‌کشد.

ساعت ۲۳:۰۰ فیلم سینمایی «گزارشگر ویژه» (Special Correspondents): این فیلم کمدی و طنز اجتماعی به کارگردانی ریکی جرویز و ایفای نقش اریک بانا و ریکی جرویز، داستان یک خبرنگار رادیو و تکنسین او را روایت می‌کند که پس از جا ماندن از سفر به منطقه جنگی، از مخفیگاه خود در بالای یک رستوران گزارش‌های جعلی از خط مقدم مخابره می‌کنند.