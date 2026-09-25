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خطیب جمعه ساری بر توانمندی کشور در خنثیسازی محاسبات دشمن و مقابله به مثل در برابر محاصرههای هوایی و دریایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران امروز در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به تحریمها و محاصرههای اعمالشده علیه کشور گفت محاصرهها نشان میدهد تحریم جواب نداده و ما توانستهایم تحریمها را خنثی و بیاثر کنیم.
آیت الله لایینی افزود ما میتوانیم محاسبات دشمن را نیز خنثی و بیاثر کنیم و در برابر محاصرههای هوایی و دریایی مقابله به مثل داشته باشیم.
خطیب جمعه ساری از مسئولان و نیروهای مسلح خواست در این زمینه در برابر محاصره دشمن مقابله به مثل کنند.
آیتالله لائینی در ادامه با اشاره به سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل گفت: سخنان رئیسجمهور از نظر محتوا در تراز انقلاب بود و جامعه انقلابی را خوشحال کرد و مردم نیز
در میدان از این مواضع تشکر کردند.
او با اشاره به سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل گفت: بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران هستند و در عین حال ایران تحت فشار قرار میگیرداین به رویه، ناعادلانه وناجوانمردانه است.
نماینده ولیفقیه در مازندران افزود: اگر درباره سلاح هستهای نگرانی وجود دارد، باید برای بررسی به همان جایی بروند که سلاح هستهای وجود دارد و غنیسازی و دانش هستهای نیز حق مسلم ایران است.
آیتالله لائینی همچنین با اشاره به اظهارات سرلشکر محسن رضایی درباره احتمال خروج ایران از انپی تی گفت: خروج ایران از این معاهده به رفتار واشنگتن بستگی دارد و اگر آمریکا تحریمها را افزایش دهد و اقدامات خصمانه خود را ادامه دهد، نمیتوان انتظار داشت ایران از بخشی از توانمندیهای خود صرفنظر کند.
خطیب جمعه ساری ادامه داد اگر رفتار دشمنانه باشد، تصمیم درباره ادامه حضور در آن پی تی نیز تابع شرایط و رفتار طرف مقابل خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارتهای سیل اخیر گفت: با قدردانی از تلاشهای استاندار ومسیولان گفت انشاءالله با پیگیریها وافزایش امکانات زمینههای لازم برای کاهش خسارتها و رفع مشکلات در سیلهای بعدی فراهم شود.
آیتالله لائینی با اشاره به آغاز فصل برداشت مرکبات در مازندران گفت: برای محصولات باغداران باید قیمت پایه تعیین شود و این قیمت متناسب با شرایط و گرانی روز باشد تا تولید برای باغدار صرفه اقتصادی داشته باشد. همچنین بر فراهم کردن زمینه صادرات مرکبات مازندران تاکید کرد.
آیتالله لائینی در ادامه با اشاره به جنگ شناختی گفت: در این جنگ با ایجاد شبهه و تردید مواجه هستیم و باید با امید، معرفت، اطلاعات و ارتقای دشمنشناسی، به نسل امروز ثبات دل بدهیم.
او همچنین با اشاره به مناسبتهای هفته سالروز رحلت علامه حسنزاده آملی و هفته دفاع مقدس وشکست حصر آبادان را گرامی داشت و از رزمندگان، جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا و نیروهای مسلح قدردانی کرد.
آیتالله لائینی با اشاره به جایگاه دانشگاه نیروی دریایی نوشهر، این مجموعه را یک افتخار برای مازندران و کشور دانست و از جایگاه و خدمات نیروهای مسلح قدردانی کرد.
آیتالله لائینی با اشاره به روز جهانی گردشگری این صنعت را یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی و درآمدزایی کشور دانست و بر ضرورت فراهم کردن زیرساختهای مناسب و نظارت صحیح در این حوزه تاکید کرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: میتوان گردشگری خوبی داشت و در عین حال فرهنگ و ارزشهای جامعه را حفظ کرد و نباید به بهانه توسعه گردشگری، از اعتقادات و ارزشها عبور کرد.
آیتالله لائینی با قدردانی از تلاشهای آتشنشانان، بر تقویت کمی و کیفی شبکه آتشنشانی در مازندران تاکید کرد و گفت: با توجه به جنگلهای گسترده استان، باید آتشنشانان بتوانند در کوتاهترین زمان خطر را خنثی و آتشسوزی را مهار کنند.
او افزود: بهویژه در نقاط جنگلی و روستاهای دوردست، باید امکانات و پوشش شبکه آتشنشانی بهگونهای باشد که در زمان وقوع آتشسوزی، امکان حضور سریع و موثر نیروها فراهم شود.
خطیب جمعه ساری در ادامه با اشاره به روز جهانی سالمندان، بر ضرورت توجه به دغدغههای روحی، خانوادگی و اقتصادی سالمندان تاکید کرد و گفت سالمندان نباید در دوران سالمندی دغدغه و نگرانی داشته باشند.
او افزودخانوادهها باید سالمندان را تا آخرین لحظه عزیز بدانند و با کمال احترام و حفظ کرامت از آنان نگهداری کنند.