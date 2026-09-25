

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به لحاظ دمایی با تضعیف تدریجی پر ارتفاع جنب حاره در تراز میانی جو استان تا روز یکشنبه روند کاهشی دمای هوا ادامه دارد و این کاهش در طول روز برای فردا ۲ تا ۴ درجه سیلسیوس خواهد بود.

لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های عددی پیش یابی تا صبح یکشنبه متاثر از اختلاف فشار حاکم در نقشه‌های سطح زمین گاهی افزایش باد برای خراسان جنوبی قابل پیش بینی است که در نوار شرقی استان با گرد و خاک همراه خواهد بود.

وی گفت: برای مرز شرقی همچنین وزش باد شدید در بعضی ساعت پیش بینی می‌شود.