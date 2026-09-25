واژگونی پیکان وانت در ورودی مرزیجران اراک؛ یک نفر جان باخت

در پی واژگونی یک دستگاه پیکان وانت در کنارگذر اراک، ورودی مرزیجران، مردی حدوداً ۵۰ ساله علی‌رغم انجام اقدامات احیا توسط کارشناسان اورژانس و انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد.