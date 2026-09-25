واژگونی پیکان وانت در ورودی مرزیجران اراک؛ یک نفر جان باخت
در پی واژگونی یک دستگاه پیکان وانت در کنارگذر اراک، ورودی مرزیجران، مردی حدوداً ۵۰ ساله علیرغم انجام اقدامات احیا توسط کارشناسان اورژانس و انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: ساعت ۱۱:۲۹ امروز (جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵) گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پیکان وانت در کنارگذر اراک، ورودی مرزیجران، به سامانه ۱۱۵ اعلام شد و تیم اورژانس به محل حادثه اعزام گردید.
در این حادثه، مردی حدوداً ۵۰ ساله پس از انجام اقدامات احیای قلبیریوی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی، در حین احیا به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.
متأسفانه علیرغم تلاشهای انجامشده، این مصدوم جان باخت.