به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی اقدامات خرابکارانه از سوی برخی افراد در اغتشاشات دیماه سال قبل، اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری این افراد همچنان ادامه دارد. وی بیان کرد: ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان یزد، یکی از عاملان اصلی آتش‌سوزی مسجدی در تهران پارس و همچنین اخلال در نظم عمومی را که در این استان مخفی شده بود شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: با هماهنگی قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و پس از اعتراف و تکمیل پرونده، به مراجع قضایی تحویل داده شد.