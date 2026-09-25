پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری عامل اصلی آتش زدن یک مسجد در تهران پارس مربوط به اغتشاشات دیماه سال گذشته؛ توسط پلیس یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی اقدامات خرابکارانه از سوی برخی افراد در اغتشاشات دیماه سال قبل، اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری این افراد همچنان ادامه دارد. وی بیان کرد: ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان یزد، یکی از عاملان اصلی آتشسوزی مسجدی در تهران پارس و همچنین اخلال در نظم عمومی را که در این استان مخفی شده بود شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: با هماهنگی قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و پس از اعتراف و تکمیل پرونده، به مراجع قضایی تحویل داده شد.