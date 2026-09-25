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مسابقات انتخابی ووشوی بانوان آذربایجان غربی با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در شهرستان نقده برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سید سعید موسوی رئیس هیئت ووشوی آذربایجان غربی از حضور ۱۲ شهرستان با ۱۵ تیم در مسابقات انتخابی استان به میزبانی شهرستان نقده خبرداد و افزود: در این رقابتها در دو رشته ورزشی ووشو( تالو و ساندا) ورزشکاران در رده های سنی مختلف، با هم به رقابت میپردازند و برترینهای این مسابقات به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان نقده از حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در این رقابتها خبر داد و افزود: طی دو ماه گذشته ۹ دوره مسابقات و اردوهای تیم ملی و استانی را در شهرستان نقده میزبانی کردیم و برای تمامی رویدادهای ورزشی آمادگی کامل را داریم.
این رقابتها بستر مناسبی برای شناسایی استعدادها و آماده سازی تیمهای منتخب برای حضور در عرصههای ملی است.