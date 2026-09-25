به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سید سعید موسوی رئیس هیئت ووشوی آذربایجان غربی از حضور ۱۲ شهرستان با ۱۵ تیم در مسابقات انتخابی استان به میزبانی شهرستان نقده خبرداد و افزود: در این رقابت‌ها در دو رشته ورزشی ووشو( تالو و ساندا) ورزشکاران در رده های سنی مختلف، با هم به رقابت می‌پردازند و برترین‌های این مسابقات به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان نقده از حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در این رقابت‌ها خبر داد و افزود: طی دو ماه گذشته ۹ دوره مسابقات و اردو‌های تیم ملی و استانی را در شهرستان نقده میزبانی کردیم و برای تمامی رویداد‌های ورزشی آمادگی کامل را داریم.

این رقابت‌ها بستر‌ مناسبی برای شناسایی استعداد‌ها و آماده سازی تیم‌های منتخب برای حضور در عرصه‌های ملی است.