به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،سردار عبدالفتاح اهوازیان، از یادگاران هشت سال دفاع مقدس، در این مراسم گفت: فرهنگ ایثار و شهادت برگرفته از شور حسینی است و در کشور ما نهادینه شده است.

وی همچنین با اشاره به مبارزه رهبر شهید انقلاب با استکبار افزود: ایشان در طول زندگی خود از مبارزه با استکبار جهانی دست نکشیدند و متکی بر جوانان کشور بودند و رهبر شهید به دنبال استقلال کشور بودتا وابسته به بیگانگان نباشیم.