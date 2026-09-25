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رئیس سازمان زندانها در سفر استانی به گیلان، با حضور در زندان مرکزی رشت، مرکز ثابت آموزش فنیوحرفهای این زندان را افتتاح کرد و ۶۶۶ زندانی واجد شرایط نیز با بهرهمندی از ارفاقات قانونی و کمک خیران آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانها، در سفر استانی به گیلان، امروز جمعه با حضور در زندان مرکزی رشت از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.
رئیس سازمان زندانها در این برنامه سهساعته با همراهی مقامات ارشد قضایی استان و مدیران ستادی، با حضور در بخشهای اندرزگاهی با مددجویان دیدار و گفتوگو کرد و در ادامه از پروژهها و طرحهای اشتغالزایی، گود زورخانه و بخشهای فرهنگی، قرآنی و ورزشی بهویژه اجرای گروه سرود ۳۱۳ نفره بازدید به عمل آورد.
افتتاح مرکز آموزش فنیوحرفهای
مرکز ثابت آموزش فنیوحرفهای این زندان نیز با حضور رئیس سازمان زندانها افتتاح شد. این مرکز با هدف توسعه مهارتهای شغلی مددجویان و آمادهسازی آنان برای اشتغال پس از آزادی راهاندازی شده است و با برخورداری از ۸ رشته آموزشی و ۲ کارگاه تخصصی، دورههای متنوعی از جمله برق خودرو و ساختمان، کفاشی، معرق و منبت، جوشکاری، خیاطی و تولید محصولات چرمی را ارائه میدهد.
آزادی ۶۶۶ زندانی
در این بازدید، ۶۶۶ زندانی واجد شرایط با بهرهمندی از ارفاقات قانونی و قضایی و همچنین کمکهای خیرین از زندان آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
بازدید از مجموعه اقتصادی حامی خانواده زندانیان
همچنین رئیس سازمان زندانها و رئیسکل دادگستری استان گیلان از مجموعهای که با مشارکت یکی از خیرین به مدت پنج سال در اختیار ادارهکل زندانهای استان قرار گرفته است، بازدید کردند. درآمد حاصل از بهرهبرداری این مجموعه برای حمایت و کمک به خانوادههای زندانیان هزینه خواهد شد.
بر اساس توافق انجامشده، امکان واگذاری کامل مجموعه به ادارهکل زندانهای استان گیلان در آینده نیز پیشبینی شده است. ایجاد درآمد پایدار برای حمایت از خانوادههای زندانیان، هدف این اقدام خیرخواهانه است که با مشارکت خیرین و همراهی مجموعه زندانهای استان گیلان به ثمر رسیده است. این مجموعه بهزودی افتتاح خواهد شد.