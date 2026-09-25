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هشت تروریست در عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «هم نیوز»؛ نیروهای امنیتی پاکستان در جریان یک عملیات اطلاعاتی در منطقه وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا، هشت تروریست را به هلاکت رساندند.
منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: در جریان این عملیات، مقادیر زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات از تروریستها کشف و مخفیگاههای آنان نیز منهدم شده است.
بر اساس این گزارش؛ تروریستها برای فرار از نیروهای امنیتی تلاش کردند از یک مسجد به عنوان پوشش استفاده کنند، اما نیروهای امنیتی با رعایت حرمت مسجد و با اجرای عملیاتی دقیق، مواضع تروریستها را هدف قرار دادند.
منابع امنیتی پاکستان همچنین اعلام کردند: نیروهای این کشور برای مقابله با عناصر گروهی که مقامات پاکستان از آن با عنوان «فتنه الخوارج» یاد میکنند، در ایالت خیبر پختونخوا به عملیات خود ادامه خواهند داد.
این عملیات در شرایطی انجام شده است که طی روزهای اخیر تنشهای امنیتی در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان افزایش یافته است.