امام جمعه موقت شهرکرد: سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل متحد در تراز نظام جمهوری اسلامی و در دفاع از تمامی ابعاد کشور، بسیار قابل تحسین بود و موجب آگاهی خردمندان جهان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر همتیان ضمن ارج نهادن به جایگاه مقتدرانه جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی، بر نقش کلیدی خانواده و مدرسه در تربیت نسل جوان برای فتح قله‌های دانش تأکید کرد.

وی همچنین تأکید کرد که در تمامی عرصه‌ها، دفاع از حق و ملت ایران باید با دقت در انتخاب کلمات و پرهیز از هرگونه تضعیف موضع کشور همراه باشد.

امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه سخنان خود با مناسبت آغاز سال تحصیلی، مأموریت تاریخی نسل جوان را جابه‌جایی مرز‌های دانش و پیشرفت توصیف کرد.

وی افزود: خانه و مدرسه مکمل یکدیگرند و اولیا باید با حضور فعال در مدارس، نقش‌آفرین مسیر رشد و پیشرفت تحصیلی فرزندان باشند.

حجت الاسلام همتیان همچنین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادکرد نقش‌آفرین شهدا در دفاع از اسلام، از پایداری ملت در راهپیمایی‌های اخیر قدردانی کرد. وی در پایان، با تسلیت در رحلت آیت‌الله شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، بر ضرورت خدمت‌گزاری مسئولان در راستای مصالح مردم تأکید نمود.