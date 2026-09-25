آیت‌الله مظفری در خطبه‌های نماز جمعه قزوین با اشاره به حضور مقتدرانه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی قدردانی کرد و آن را نمادِ اراده استوار ملت ایران برای رساندن ندای حق‌طلبی و ایستادگی به گوش جهانیان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، آیت‌الله مظفری در خطبه‌های آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به فرارسیدن روز سالمند، تکریم کهنسالان و والدین را از ارکان فرهنگ اسلامی و مصادیق برجسته تقوای الهی دانست و اظهار داشت: برخلاف نگاه مادی غرب که سالمندان را عنصری دست‌وپاگیر یا مزاحم آزادی فردی می‌داند و آنان را به حاشیه می‌راند، در جهان‌بینی اسلام، پیران مایه خیر، برکت و محور انس و الفت در خانواده‌ها به شمار می‌روند.

وی با اشاره به روایات معصومین (ع) گفت: رسول گرامی اسلام (ص) جایگاه سالخوردگان در کانون خانواده را همچون جایگاه پیامبر در میان امت توصیف کرده‌اند؛ از این رو، حفظ حرمت، مشورت، حق‌شناسی و پرهیز از رنجاندن والدین و سالمندان نه‌تنها کینه‌ها را به مودت تبدیل می‌کند، بلکه مایه ایمنی در روز جزا خواهد بود.

رسالت آموزش و پرورش در انتقال آداب اخلاقی به نسل جدید

خطیب جمعه قزوین با اشاره به آغاز سال تحصیلی و تأکید بر مطالعه پیام رهبر معظم انقلاب از سوی دانش‌آموزان و دانشجویان تصریح کرد: آموزش و پرورش علاوه بر آموزش مباحث علمی، باید این ارزش‌ها و آداب رفتاری—نظیر سلام کردن، تکریم بزرگ‌ترها، بوسیدن دست پدر و پای مادر—را در وجود آینده‌سازان نهادینه سازد. حتی برخی کشور‌ها نظیر ژاپن نیز بر تقویت انضباط و احترام به بزرگ‌تر‌ها از سنین پایه تأکید ویژه‌ای دارند و ما نیز باید جایگاه معلمان را بیش از پیش تکریم کرده و برای رفاه آنان تلاش کنیم.

وی همچنین با ابراز خرسندی از حضور پرشور نوجوانان و جوانان در نماز جمعه در قالب حلقه‌های صالحین، یاد و نام شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت.

پژواک صدای ملت ایران در سازمان ملل و مقاومت امت اسلام

آیت‌الله مظفری در بخش دیگری از خطبه‌ها به ابعاد بین‌المللی پرداخت و گفت: سخنرانی قاطع، شجاعانه و عزت‌آفرین رئیس‌جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پژواک اراده استوار، حقانیت و مظلومیت ملت غیور ایران و منویات رهبر معظم انقلاب بود که شایسته قدردانی است.

وی همچنین با اشاره به ایستادگی رزمندگان یمنی و تحولات منطقه افزود: ملت و نیرو‌های انصارالله یمن از مرحله مدیریت بحران به سطح اثرگذاری راهبردی رسیده‌اند و با عملیات‌های هوشمندانه خود موازنه‌ها را جابه‌جا کرده‌اند؛ تردیدی نیست که وعده نصرت الهی محقق خواهد شد و جبهه مقاومت در یمن، لبنان و سراسر منطقه به پیروزی نهایی خواهد رسید.

تاب‌آوری ملی، رمز عبور از نبرد‌های معاصر

امام جمعه قزوین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادآور شد: شرایط امروز کشور تجربه‌ای زنده و ملموس از مفاهیم اتحاد، ایثار و دفاع ملی برای نسل جدید است. ملتی که تاب‌آوری و روحیه حسینی داشته باشد پیروز قطعی میدان است و حضور میدانی مردم در ماه‌های اخیر بار دیگر وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به اثبات رساند.

وی همچنین بر لزوم برخورد مسئولانه و هوشمندانه همگانی با مسائل فرهنگی و صیانت از حریم عفاف فاطمی با مشارکت همدلانه مردم و نهاد‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

خداقوت به آتش‌نشانان، تبریک به شهردار جدید و بررسی وضعیت راه‌های استان

خطیب جمعه قزوین با تبریک روز آتش‌نشانی، از فداکاری پرسنل این مجموعه قدردانی کرد و از متولیان امر خواست تجهیزات و امکانات این قشر زحمتکش را ارتقا بخشند؛ وی در همین راستا استفاده از ظرفیت سنت حسنه وقف را در این حوزه راهگشا دانست.

آیت‌الله مظفری با تبریک انتخاب شهردار جدید قزوین اظهار داشت: خدمت خالصانه و ارتقای خدمات شهری می‌تواند موجبات رضایتمندی حداکثری و جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم آورد.

وی در پایان با اشاره به آمار تردد‌ها و وضعیت ایمنی راه‌ها در شهریورماه اعلام کرد: در این ماه با ثبت بیش از ۳۱ میلیون تردد در محور‌های مواصلاتی استان، شاهد افزایش ۲۱ درصدی سفر‌ها بودیم؛ اما به همت دستگاه‌های خدمات‌رسان و همراهی مسافران، آمار تلفات جاده‌ای ۷ درصد کاهش یافت. با این حال، دستیابی به کاهش چشمگیر حوادث نیازمند توجه ویژه به اصلاح نقاط حادثه‌خیز، ارتقای کیفیت خودروها، بهبود استاندارد راه‌ها، افزایش نظارت پلیس و تسریع در امدادرسانی خواهد بود.