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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان از ثبت ۴۸ حادثه و امدادرسانی به ۱۲۲ حادثهدیده در شهریورماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی با تشریح گزارش عملکرد امدادی جمعیت هلالاحمر استان در بازه یکم تا ۳۱ شهریورماه اظهار کرد: بررسی آمار حوادث این ماه نشان میدهد حوادث ترافیکی همچنان بیشترین سهم را از مأموریتهای امدادی جمعیت به خود اختصاص دادهاند و بخش قابل توجهی از عملیاتها در این حوزه انجام شده است.
وی افزود: در شهریورماه، ۲۹ حادثه ترافیکی در استان تحت پوشش عملیاتی جمعیت هلالاحمر قرار گرفت که در مجموع ۹۱ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند، از این تعداد، ۵۹ نفر مصدوم و ۲۱ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند؛ همچنین ۳ نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان ادامه داد: در کنار حوادث ترافیکی، ۷ مورد فوریت پزشکی نیز در این مدت تحت پوشش امدادی قرار گرفت که ۷ مصدوم داشت و تمامی مصدومان این حوادث برای دریافت خدمات درمانی منتقل شدند.
عبودی مزرعی گفت: ۳ حادثه در کوهستان نیز در شهریورماه به ثبت رسید که در جریان آن یک نفر مصدوم و یک نفر نیز به مرکز درمانی منتقل شد؛ در این حوادث یک مورد فوتی نیز ثبت شده است.
وی افزود: سه مورد حمله نظامی نیز در این بازه زمانی تحت پوشش عملیات امدادی قرار گرفت که ۱۶ حادثهدیده و ۹ مصدوم داشت و متأسفانه هفت نفر در این حوادث جان باختند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان ادامه داد: در این مدت، دو مورد حمله حیوانات با دو مصدوم، یک مورد حادثه آوار با یک مصدوم و دو انتقالی، همچنین دو مورد حادثه اقلیمی و یک مورد حادثه در محیطهای آبی نیز در استان ثبت شد.
عبودی مزرعی با اشاره به جمعبندی نتایج عملیاتهای امدادی شهریورماه اظهار کرد: در مجموع ۱۲۲ نفر در حوادث این ماه دچار حادثه شده و ۷۹ نفر مصدوم شدند که ۳۱ نفر از آنان توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
بهکارگیری ۱۲۴ نجاتگر و ۴۵ دستگاه ناوگان امدادی در حوادث شهریورماه
وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی و لجستیکی جمعیت هلالاحمر خوزستان در حوادث شهریورماه گفت: ۱۲۴ نجاتگر در اجرای مأموریتهای امدادی این ماه بهکارگیری شدند و ناوگان عملیاتی جمعیت شامل ۳۳ دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودروی نجات و چهار دستگاه خودروی پشتیبان نیز در پشتیبانی و اجرای عملیاتها مورد استفاده قرار گرفت.
ثبت بیش از ۲۸ هزار تماس در سامانه ندای امداد ۱۱۲
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان در ادامه به عملکرد سامانه ندای امداد ۱۱۲ اشاره کرد و گفت: در شهریورماه ۲۸ هزار و ۷۹ تماس با این سامانه برقرار شد که ۶۴ تماس از این تعداد به عملیات امدادی منجر شد.
عبودی مزرعی افزود: از مجموع تماسهای ثبتشده با سامانه ندای امداد (۱۱۲)، ۲۳ هزار و ۲۱۶ مورد مزاحم و چهار هزار و ۷۹۹ مورد در گروه سایر تماسها ثبت شده است؛ تماسهایی که بدون منجر شدن به عملیات امدادی، بخشی از ظرفیت پاسخگویی و رسیدگی نیروهای این سامانه را به خود اختصاص میدهند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ دسترسی سریع به سامانه ندای امداد ۱۱۲ خاطرنشان کرد: خطوط امدادی برای پاسخگویی به درخواستهای واقعی و فوری مردم در شرایط حادثه و بحران در نظر گرفته شدهاند و هر تماس غیرضروری یا مزاحمت میتواند بخشی از ظرفیت پاسخگویی این سامانه را درگیر کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان از شهروندان خواست در استفاده از سامانه ۱۱۲ دقت و مسئولیتپذیری لازم را داشته باشند و گفت: استفاده صحیح از این سامانه، به حفظ امکان پاسخگویی سریعتر به افراد گرفتار در حوادث و تسهیل روند اعزام نیروهای امدادی در زمان نیاز کمک میکند.