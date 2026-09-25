سیصد و سی و هشتمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» امروز سوم مهرماه، همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور حبیب احمدزاده، به تحلیل و بررسی آثار مستند با موضوع جنگ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این قسمت از «نردبان»، حبیب احمدزاده فیلمساز مستند، در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا، به واکاوی سینمای مستند جنگ، از دوران دفاع مقدس تا جنگ ۴۰ روزه رمضان می‌پردازد.

همچنین در این برنامه، بخشی از مستند «فرشتگان میناب هنوز حاضرند» که روایتی متفاوت از شهدای دانش‌آموز میناب و بازتاب جهانی آن در گزارش شبکه آساهی ژاپن پیرامون خانواده شهید ماکان نصیری است، پخش خواهد شد.

در بخش‌های تخصصی این هفته نیز، آثار ترنت پارک، عکاس فرانسوی در بخش «عکاس مستند» مرور می‌شود و در «کارگاه تجربه»، دیدگاه‌های کن برنز، فیلمساز آمریکایی بررسی خواهد شد.

همچنین در بخش «پیشنهاد تماشای فیلم مستند»، اثر «اندورنس» با موضوع سرنوشت یک کشتی در آب‌های سرزمین‌های جنوبی واکاوی می‌شود.

برنامه «نردبان» با رویکردی تخصصی به سینما و عکاسی مستند، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و بازپخش آن شنبه‌ها در ساعت‌های ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ خواهد بود.