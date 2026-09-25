با ورود سامانه بارشی از عصرو شب امروز جمعه به گلستان شرایط برای افزایش ابر ،رگبار ورعدو برق پراکنده به ویژه نواحی شرقی استان فراهم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کارشناس هواشناسی استان پیش بینی کرد: این وضعیت تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت و انتظار داریم روند تغییر دما کاهشی باشد.

سمیه ملاحی افزود: تا صبح شنبه دریا مواج و متلاطم پیش بینی می شود و توصیه می کنیم از فعالیت های دریاییاجتناب شود.

وی گفت : قابل توجه اینکه وزش باد نسبتا شدید تا شدید در سواحل استان مورد انتظار است و پدیده گرد و خاک در مناطق شمالی و نواحی مرکزی استان پیش بینی می شود.