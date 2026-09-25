به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جریان بازدید‌های میدانی معاون فنی، رئیس اداره تولیدات گیاهی و کارشناس مسئول باغبانی این مدیریت از باغات سیب شهرستان، ضمن بررسی روند آغاز برداشت محصول، توصیه‌های فنی لازم در خصوص برداشت اصولی و رعایت نکات فنی به باغداران ارائه شد.

در این بازدید، بر اهمیت سورت و درجه‌بندی اصولی میوه، تفکیک محصول بر اساس کیفیت و انتقال سریع سیب‌های برداشت‌شده به انبار‌های نگهداری و سردخانه‌های شهرستان به‌منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از کاهش ضایعات تأکید شد.

با وجود خسارت‌های ناشی از عوامل طبیعی، از جمله بارندگی‌های متوالی در زمان گلدهی و تندباد‌های شدید، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۶۵ هزار تن محصول سیب از باغات شهرستان میاندوآب برداشت شود.

این میزان تولید، بیانگر ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در بخش باغبانی و اهمیت رعایت اصول فنی در مراحل برداشت، درجه‌بندی و نگهداری محصول برای حفظ کیفیت و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.