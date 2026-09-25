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استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این استان به دلیل گستردگی مراتع و جنگلها «قلب رشتهکوه زاگرس» به شمار میرود، گفت: رویکرد مدیریت ارشد استان، تمرکز بر اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری بهدلیل سرعت اجرا، هزینه پایین و اثربخشی بالاست و اعتبارات استانی بر اساس اطلس نیازسنجی به این سمت هدایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه ،حبیبی در دیدار با دکتر حسن افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به جایگاه ویژه بومشناختی استان اظهار کرد: کرمانشاه از حیث وسعت جنگلها، غنای مراتع و موقعیت راهبردی، قلب زاگرس است و هر تصمیم و برنامه کلانی که در این خطه اجرا شود، قابلیت الگوبرداری و تعمیم به سایر استانهای حوزه زاگرس را دارد؛ از اینرو انتظار میرود نگاه سازمان منابع طبیعی کشور به کرمانشاه در تراز این جایگاه منطقهای باشد. استاندار کرمانشاه با اشاره به لزوم تغییر رویکردها به سمت پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری تصریح کرد: طرحهای آبخیزداری با سرعت عمل بالا، هزینههای بسیار کمتر و بازدهی سریع و چندبرابری میتوانند ضمن نجات سکونتگاهها و مهار سیلابها، سفرههای آب زیرزمینی را تغذیه کنند. وی افزود: به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مأموریت داده شده تا با اولویت بالا، اعتبارات لازم را برای این بخش تأمین کند و با تدوین «اطلس جامع نیازهای آبخیزداری و آبخوانداری استان»، تخصیص منابع بر پایه اولویتبندی دقیق کارشناسی انجام خواهد شد. دکتر حبیبی صیانت از عرصههای جنگلی و درختان بلوط زاگرس در برابر آفات را یک اولویت اساسی دانست و گفت: جنگلهای بلوط سرمایهای بیبدیل برای زاگرس هستند و با توجه به حجم بالای این اراضی در کرمانشاه، این آمادگی کامل وجود دارد که با همکاری سازمان منابع طبیعی کشور، دفتر تخصصی و مرکزیت اقدامات علمی و حفاظتی بلوط در استان تقویت و مستقر شود. استاندار کرمانشاه با خطیر خواندن رسالت یگان حفاظت منابع طبیعی، بر ضرورت هوشمندسازی و پشتیبانی همهجانبه از این یگان تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت بازوی مقتدر منابع طبیعی است و باید از حیث نیروی انسانی، پایش هوشمند و بهرهگیری از تجهیزات مدرن ارتقا یابد. وی ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات خوبی از طریق دهیاریها در تأمین دستگاههای دمنده و امکانات اطفای حریق صورت گرفته است، اما برای مهار سریع و اصولی آتشسوزی در مراتع و ارتفاعات سختگذر، نیازمند بهکارگیری تجهیزات روزآمد، متناسب و کارآمدتر هستیم. دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم تعریف و اجرای طرحهای ماندگار و نوآورانه در حوزه منابع طبیعی گفت: مساحت نهالستانهای موجود متناسب با وسعت و ظرفیتهای استان نیست؛ بنابراین احداث یک نهالستان بزرگ، پیشرفته و منطقهای در کرمانشاه که بتواند نیاز کل استانهای غرب کشور را پوشش دهد، ضرورتی اجتنابناپذیر است و استان آماده همکاری و سرمایهگذاری در این بخش خواهد بود. وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای مشارکتی نظیر «پارک زندگی» و «پارکهای آبخیز» در سطح شهرستانها افزود: اجرای این طرحها علاوه بر کارکردهای زیستمحیطی، موجب نشاط اجتماعی و استفاده بهینه از منابع میشود و فرمانداران سراسر استان موظف به همکاری و پشتیبانی از این پروژهها هستند. استاندار کرمانشاه با قدردانی از پیگیریها و اقدامات جهادی مدیران و مجموعه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان در ارتقای تولیدات و مدیریت میدانی بحرانها، ابراز امیدواری کرد که این سفر و هماهنگیهای صورتگرفته، منشأ تحولات مثبت و جهش در پروژههای منابع طبیعی و صیانت از محیطزیست استان باشد.