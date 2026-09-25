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مسابقات تیمی زورخانهای و مهارتهای فردی نوجوانان کشور با عنوان بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای دانش آموز میناب با قهرمانی تیم استان تهران به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تیمی زورخانهای و مهارتهای فردی نوجوانان کشور با عنوان "بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای دانش آموز میناب"برگزار و تیم استان تهران به مقام قهرمانی دست یافت و تیمهای استانهای اصفهان و خراسان جنوبی به ترتیب در ردههای دوم و سوم مجموع تیمی قرار گرفتند.
بر همین اساس در این مسابقات طی روزهای ۲ و ۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی والفجر تهران (آتش نشانی) با بیش از ۳۰۰ شرکت کننده از ۲۶ استان کشور شامل خراسان جنوبی، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، مرکزی، قم، یزد، تهران، ایلام، گلستان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، مازندران، لرستان، البرز، همدان، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، کردستان، گیلان و چهارمحال و بختیاری برای کسب عنوان برتری و قهرمانی در رشتههای تیمی زورخانهای و مهارتهای فردی اعم از چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده و میل بازی در ۲ وزن منفی ۵۰ و مثبت ۵۰ کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که سرانجام در مجموع تیمی استانهای تهران، اصفهان و خراسان جنوبی به ترتیب به عنوانهای اول تا سوم دست یافتند.