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جشنواره مبارزات رزمی و هنرهای نمایشی استان قم با حضور ورزشکارانی از شهرستانها و بخشهای مختلف استان در جعفریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جشنواره مبارزات رزمی و هنرهای نمایشی استان قم ورزشکاران رشتههای مختلف رزمی و هنرهای نمایشی، توانمندیها و مهارتهای خود را به نمایش گذاشتند.
این رویداد با هدف توسعه ورزشهای رزمی، شناسایی استعدادهای ورزشی، ایجاد زمینه تعامل میان ورزشکاران مناطق مختلف استان و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد.
در این رویداد ورزشی شهر جعفریه میزبان ورزشکارانی بود که با اجرای برنامههای رزمی و نمایشی، ظرفیتهای ورزشی خود را در حضور مسئولان شهرستان جعفرآباد و علاقهمندان به ورزش به نمایش گذاشتند.
برگزاری نخستین دوره این جشنواره در جعفریه، زمینه معرفی ظرفیتهای ورزشی شهرستان جعفرآباد و حمایت از استعدادهای جوان و آیندهدار رشتههای رزمی را فراهم کرد.
در پایان این جشنواره از ورزشکاران و عوامل برگزاری این رویداد ورزشی تقدیر شد.