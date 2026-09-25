سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل بازتاب عزت و اقتدار ملت ایران بود
استاندار مرکزی، سخنرانی دکتر مسعود پزشکیان در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نشاندهنده ایستادگی ملت ایران بر استقلال، عزت ملی و حقوق مشروع کشور دانست و از مواضع رئیسجمهور قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
استاندار مرکزی در پیامی با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که این حضور و بیان صریح مواضع جمهوری اسلامی ایران، جلوهای از عزت و انسجام ملی است.
مهدی زندیهوکیلی گفت: سخنرانی صریح و عزتمندانه رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، بیانگر مواضع روشن ملت ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور بود.
وی افزود: دکتر پزشکیان با حضور در این تریبون بینالمللی، روایت جمهوری اسلامی ایران از تحولات و واقعیتهای منطقه را با صراحت بیان کرد و بر حق ملت ایران برای دفاع از خود، حاکمیت ملی و حقوق مشروع کشور تأکید داشت.
استاندار مرکزی تصریح کرد: بیتردید ایستادگی بر اصول، دفاع از حقوق ملت و بیان شفاف مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی، جلوهای از عزت و انسجام ملی است.
زندیهوکیلی در پایان به نمایندگی از مردم استان مرکزی ضمن قدردانی از مواضع رئیسجمهور، توفیق دولت جمهوری اسلامی ایران را در صیانت از منافع و حقوق ملت ایران از خداوند متعال مسئلت کرد.