به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ولی الله جواهری جانباز دوران دفاع مقدس در یادواره شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان در مراغه گفت:در دوران دفاع مقدس جوانان این سرزمین از آرامش و آسایش خود گذشتند و برای اهتزاز پرچم کشور ماند و ایستادند.

وی اضافه کرد:در جنگ رمضان دشمن با تمام امکانات به میدان آمد ولی در سایه رشادت‌های رزمندگان با شکست مواجه شد.

جواهری گفت:پیروی از فرامین داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ، اقتدار نیرو‌های مسلح و اتحاد مردم عامل موفقیت ایران در برابر دشمنان است.

وی خاطرنشان کرد:به اذن خداوند، میدان داری مردم، رشادت رزمندگان و از خودگذشتگی شهدا مردم ایران پیروز میدان مقابله با استکبار هستند.

جانباز دوران دفاع مقدس افزود: در ادامه راه شما بانوان هستید که با تربیت فرزندان انقلابی به جنگ با دشمن می روید.

وی گفت: مادران و همسران شهدا با تقدیم عزیزان خود برای اسلام و انقلاب اسلامی به تکلیف دینی خود عمل کرده‌اند و وظیفه ما نیز تداوم راه و حرکت این عزیزان است.

وی افزود: به برکت دعای این مادران و همسران و تربیت فرزندان انقلابی، ایران اسلامی تا ظهور حضرت مهدی(عج) استوار ایستاده است.

سولماز فاخری فرمانده حوزه مقاومت حضرت زینب کبری(س) مراغه در این مراسم گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بیان نقش شهدا و ایثارگران برای دفاع از ایران اسلامی است.

فاخری افزود: امروز هم مادران و بانوان تمدن ساز ایران اسلامی مردان بزرگی را برای دفاع از کشور تربیت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد:امروز حضور بانوان در این جمع شهدایی همنوا شدن با مادران مینابی همزمان با بازگشایی مدارس است.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده‌های شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان تجلیل و قدردانی شد.

مردم شهید پرور مراغه در دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید و در جنگ رمضان ۴۱ شهید تقدیم کرده‌اند.