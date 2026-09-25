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۹۰ هزار جانفدا از قشرهای مختلف مردم در کرمان پایتخت مقاومت بار دیگرهمدلی، انسجام وایستادگی رابه نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مردم انقلابی دیار حاج قاسم از نخستین ساعات صبح برخاستند و در مسیرمیدان آزادی تا بلوار جمهوری اسلامی با اهتزار پرچمهای ایران و تصاویر شهدا روایتگر پیام ایستادگی و آمادگی بودند.
مردم وفاداربه آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی بر پشتیبانی از ولایت فقیه و بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب ودر دفاع از ارزشهای انقلاب، استقلال کشور و راه شهدا، آمادگی برای جانفشانی تاکید کردند.
دراین رزمایش مردم، گردانهای بسیج از جمله گردانهای امام علی (ع)، بیتالمقدس، امام حسین (ع)، دستههای رزمی و گردانهای جهادگران عاشورایی انسجام، آمادگی و تابآوری را به نمایش گذاشتند.
رزمایش در شهرستانهای مختلف استان نیز متناسب با ظرفیت هر شهرستان تا پایان هفته برگزار میشود.