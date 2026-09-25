به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مردم انقلابی دیار حاج قاسم از نخستین ساعات صبح برخاستند و در مسیرمیدان آزادی تا بلوار جمهوری اسلامی با اهتزار پرچم‌های ایران و تصاویر شهدا روایتگر پیام ایستادگی و آمادگی بودند.

مردم وفاداربه آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی بر پشتیبانی از ولایت فقیه و بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب ودر دفاع از ارزش‌های انقلاب، استقلال کشور و راه شهدا، آمادگی برای جانفشانی تاکید کردند.

دراین رزمایش مردم، گردان‌های بسیج از جمله گردان‌های امام علی (ع)، بیت‌المقدس، امام حسین (ع)، دسته‌های رزمی و گردان‌های جهادگران عاشورایی انسجام، آمادگی و تاب‌آوری را به نمایش گذاشتند.

رزمایش در شهرستان‌های مختلف استان نیز متناسب با ظرفیت هر شهرستان تا پایان هفته برگزار می‌شود.