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احمد ناطقنوری رئیس اسبق فدراسیون بوکس که هفت دوره نیز نماینده مجلس شواری اسلامی بود، دارفانی را وداع گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ناطق نوری در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶ ریاست فدراسیون بوکس را برعهده داشت، بامداد امروز جمعه ۳ مهر پس از سالها تحمل بیماری، در سن ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت.
ناطق نوری سالها برای پیشرفت و اعتلای بوکس ایران تلاش کرد و دوران درخشان بوکس کشورمان در دوره وی رقم خورد.
مرحوم ناطقنوری، هفت دوره نیز نماینده حوزه انتخابیه شهرستان نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی بود.
مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز یکشنبه در شهرستان نور و سپس روز دوشنبه در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار خواهد شد.
روحش شاد