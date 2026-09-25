

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ناطق نوری در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶ ریاست فدراسیون بوکس را برعهده داشت، بامداد امروز جمعه ۳ مهر پس از سال‌ها تحمل بیماری، در سن ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت.

ناطق نوری سال‌ها برای پیشرفت و اعتلای بوکس ایران تلاش کرد و دوران درخشان بوکس کشورمان در دوره وی رقم خورد.

مرحوم ناطق‌نوری، هفت دوره نیز نماینده حوزه انتخابیه شهرستان نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی بود.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز یکشنبه در شهرستان نور و سپس روز دوشنبه در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار خواهد شد.



روحش شاد