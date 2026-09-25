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استاندار کرمانشاه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، گفت: همه ما به شهدا بدهکاریم و ادامه راه آنان، نیازمند توجه به آرمانهای این عزیزان، تبعیت محض از ولایت فقیه و خدمت بیمنت به مردم است
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه ،منوچهر حبیبی در آیین «مهمانی لالهها» و گلباران مزار شهدای شهر کرمانشاه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: به روح مطهر شهدا سلام و درود میفرستیم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت را گرامی میداریم.
وی با بیان اینکه همه ما در برابر شهدا بدهکار هستیم، افزود: شهدا از ما انتظار دارند که نسبت به آرمانهای آنان توجه و پایبندی داشته باشیم و در مسیر ولایت و رهبری انقلاب، با اعتقاد و بدون چونوچرا حرکت کنیم. استاندار کرمانشاه ادامه داد: خدمت بیمنت به مردم و تلاش برای تحقق آرمانهای شهدا، از مهمترین وظایفی است که در قبال خون پاک شهیدان بر عهده داریم.
حبیبی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان گفت: جمهوری اسلامی، امالقرای جهان اسلام و امید مستضعفان جهان است و حفظ این جایگاه، نیازمند ایستادگی، وحدت و ادامه مسیر شهداست.
وی تأکید کرد: باید راه شهدا را ادامه دهیم و با عمل به آرمانهای آنان، زمینه تحقق اهداف و ارزشهایی را که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، فراهم کنیم.