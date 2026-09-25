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خطیب نماز جمعه تهران گفت: رئیس جمهور کشورمان جواب دندان شکن به رئیس جمهورآمریکا داد، ترامپ ملت خودش را نشناخته و بلایی بر سر کشورش آورده که در تاریخ آمریکا هیچ رئیس جمهوری این اندازه منفور نبوده.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه تهران اظهار داشت: امام هادی (ع) میفرماید که در ۸۰ جنگ گذشته، عنایات خداوند و همراهی مؤمنان حرف اول را میزد. پیامبر اکرم (ص) به مدت ۱۰ سال بهطور مستمر درگیر جنگ بود و در این سالها، مؤمنان همواره آماده بودند. سؤال این است که پیامبر چگونه مردم را برای حضور در میدان آماده نگه میداشت؛ عنصری که امروز نیز به آن نیاز داریم.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) فرهنگسازی کرد، مبانی اعتقادی را تقویت کرد، در میان لشکریان امیدآفرینی داشت، دشمن را میترساند و بهصورت قاطعانه با جنگ روانی دشمن مقابله میکرد. این پنج عامل موجب شد مؤمنان همواره آماده حضور در میدان باشند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: پیامبر اکرم (ص) برای جهاد فرهنگسازی کرد؛ همانگونه که امروز عزاداری برای سیدالشهدا (ع) به یک فرهنگ تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: رسانههای دیداری و شنیداری بدانند که ستون فقرات مقاومت، تقویت امیدآفرینی است.
وی در ادامه عنوان کرد: در هفتهای که گذشت بزرگداشت حضرت معصومه (س) بود که در قم مراسم خوبی برگزار شد.
وی گفت: روز دوشنبه گذشته روز ارتحال عالم ایت الله شبیری زنجانی بود، انصافا عالمی بزرگ و حدود یک قرن عمر کرد و از ارکان متین حوزه علمیه بودند ودر علم رجال ایشان حرف اول را میزد. فقدان این شخصیت ممتاز خللی در ردیف محققین تراز اول شیعه ایجاد نموده است.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: نطق رئیس جمهور در سازمان ملل انصافا نطقی منطقی و حماسی و شجاع بود که سازمان ملل را تبدیل به دادگاه کرد و در واقعا ترجمه مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل مردم بود. این سخنرانی شایسته ملتی بود که هفت ماه است که خیابان را ترکنکردند و تا زمین گیری دشمن خیابان را ترک نخواهند کرد. ایشان منطق ایران را به دنیا مخابره کرد.
آیت الله خاتمی گفت: خبرگزاریهای دنیا این مهم را تیتر کردند که ایران به زور تسلیم نخواهد شد.
وی گفت: رئیس جمهور کشورمان جواب دندان شکن به رییس جمهور امریکا داد. ترامپ ملت خودش را نشناخته و بلایی بر سر امریکا اورده که محبوبیت خودش را از بین برده است. در تاریخ رئیس جمهورهای امریکا این مقدار منفوریت هرگز وجود نداشته است.
وی افزود: ترامپ ملت ایران را هم نشناخته است و با اینهمه شکستهای پیاپی هنوز به این شعور نرسیده که ملت ایران ملت عاشورایی است وزیر بار ذلت و تسلیم نمیرود.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه این ملت ملتی است که هیهات منه الذله در وجودشان عجین است، ادامه داد: امام راحل و امام شهید بر وحدت تاکید داشتند و اکنون رهبر انقلاب مدام بر وحدت تاکید دارند زیراکه این مهم یک ضرورت است.
وی گفت: وحدت محور میخواهد که محور ان ولی فقیه است؛ ولایتمداری حرف اول را میزند نه ولایت شعاری. باید نبض کار به دست کسانی باشد که این مردم را قبول دارند و جانفدا هستند، غرب زدهها نمیتوانند محور وحدت باشند و سنخیتی با این مردم ندارند و نباید پستهای کلیدی دست آنها باشد.
وی گفت: حجاب از مقدسات اینملت است انها که میخواهند این وحدت بماند در بی حجابی ندمند. به گونهای حرف نزنید که فکر کنند نظام حامی بی حجاب هاست. نظام حامی بی حجابها نیست.
وی گفت: آنها هم شهروند این ملت هستند اینکه درتجمعات شرکت میکنند کار خوبیست، اما دهن کجی به حجاب است. با بدیهیات دین درافتادن خلاف وحدت است.
ویدرمورد آغاز سال تحصیلی گفت: پیامرهبری پیام بسیار مهمی بود، خوشبختانه در اخبار شنیدمبرخی از مسوولین در پی اجرایی کردن این پیام هستند.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد: بهرغم دروغ پراکنی ترامپ، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی مسلح جمهوری اسلامی ایران فعال هستند و اگر یکی بزنید ۱۰ تا خواهید خورد.
خاتمی با اشاره به جنگ روانی دشمن گفت: وقتی پیامبر (ص) به جنگ میرفت، شایعه کشته شدن ایشان از سوی دشمنان مطرح میشد که ایشان با این موضوع مقابله میکردند و در این زمان اگر برخی دست از شایعهپراکنی در فضای مجازی برندارند، آنها را بیچاره خواهیم کرد. پیامبر (ص) با همین پنج اصل دشمن را عقب نگه میداشت.
آیتالله خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به نطق مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نطقی ایشان انصافا منطقی، حماسی و شجاعانه بود و سازمان ملل را تبدیل به دادگاهی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی کرد و در حقیقت نطق رئیسجمهور، ترجمه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بود.
وی با قدردانی از نطق رئیسجمهور به سهم خود و سایر مردم افزود: این سخنرانی، شایسته ملتی بود که ۷ ماه است خیابانها را ترک نکردند و برای زمینگیر کردن دشمن، خیابانها را ترک نخواهند کرد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران یادآور شد: ایشان (رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل) منطق مقاومت را تبیین کردند و اینکه ایران زیر بار تسلیم و زیر بار زور نمیرود و خبرگزاریها دنیا هم تیتر کردند که ایران تسلیم نخواهد شد.
ترامپ در تاریخ آمریکا منفورترین رئیس جمهور است
آیت الله خاتمی با اشاره به نطق ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نطق رئیسجمهور احمق، متکبر و خودشیفته آمریکا و نطق رئیس جلاد رژیم صهیونیستی شایسته توبیخ و بسیار زشت بود؛ یک کلمه درست در سخنان آنها نبود و آنچه گفتند دروغ بود.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور اسلامی ایران پاسخ قاطع و روشنی به رئیسجمهور آمریکا داد، تصریح کرد: رئیسجمهور بدبخت آمریکا ملت خودش را نشناخته و گواه این موضوع، خطاهای محاسباتی این فرد خودشیفته است؛ او ملت ایران را نیز نشناخته است. چرا که اقدامات او سبب شده هم محبوبیتش از بین برود و هم اینکه اعتبار حزب طرفدارش را نیز برده است و در تاریخ ریاستجمهوری آمریکا منفورترین رئیس جمهور است.
امام جمعه این هفته تهران با بیان این که نطق ترامپ در سازمان ملل در آمریکا هم مورد نکوهش قرار گرفته است، یادآور شد: با وجود همه شکستهای پیاپی و آسیبهایی که ۱۲ پایگاه آنها در منطقه دیدند، هنوز متوجه نشده که ملت ایران، ملتی عاشورایی است و زیر بار ذلت و تسلیم نمیرود.
آیت الله خاتمی بر ضرورت پاسداری از وحدت تاکید کرد و گفت: امام راحل همواره بر وحدت تأکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودهاند وحدت یک ضرورت است و باید این وحدت حفظ شود؛ و برای حفظ آن سه نکته ضروری است.
ولایتمداری، گرفتن امور توسط صالحان و عدم توهین به مقدسات اصول مهم حفظ وحدت
وی اضافه کرد: نخست اینکه محور این وحدت، ولیفقیه است. همانگونه که در این ۴۷ سال محور وحدت، ولیفقیه بوده، ولایتمداری نیز حرف اول را میزند. دوم اینکه باید نبض کار به دست کسانی باشد که مردم را قبول دارند و جانفدای این مردم هستند. چرا که غربزدهها و غربگرایان نمیتوانند محور وحدت باشند و نباید پستهای کلیدی به دست این افراد قرار گیرد و نکته سوم اینکه به مقدسات یکدیگر و حتی درباره اهل سنت نباید توهین شود.
خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه حجاب از مقدسات این ملت است، گفت: کسانی که میخواهند این وحدت باقی بماند، نباید در پی بیحجابی باشند. البته برخی مسئولان ممکن است به هر دلیلی از حجاب دفاع نکنند ولی نباید به گونهای سخن بگویند که بیحجابها احساس کنند نظام حامی آنهاست.
دهنکجی به حجاب، وحدتشکن است
خاتمی تاکید کرد: به صراحت میگویم آنها نیز شهروند این کشور هستند و اگر در تجمعات شرکت میکنند، این کار خوب است، اما دهنکجی به حجاب، وحدتشکن است. اگر میخواهید این وحدت باقی بماند، به کسانی که حجاب را رعایت میکنند، اهانت نکنید و به آنها دهنکجی نکنید.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی و موضوع آموزش و پرورش گفت: معلمان، وارث حدود ۵۰ شهید حملات اخیر هستند و دانشآموزان عزیز نیز بدانند وارث حدود ۳۰۰ شهید دانشآموزند. پس باید خوب درس بدهند و خوب درس بخوانند و با خدا اُنس داشته باشند تا در پیشگاه این شهیدان سربلند باشند.