آغاز رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان کشور در دوگنبدان با شکست تیم میزبان
هفته اول بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور با برگزاری سه دیدار، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جذابترین دیدار روز نخست هفته اول بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور در شهر دوگنبدان برگزار شد جایی که نفت و گاز گچساران میزبان استقلال تهران بود.
این مسابقه از همان دقایق ابتدایی نزدیک و تماشایی دنبال شد و صفحه نمایش در طول بازی بارها نتیجه تساوی را به نمایش گذاشت.
اما در نهایت استقلال تهران با تکیه بر تجربه بازیکنان خود موفق شد در دقایق پایانی با اختلاف ۲ گل و با حفظ این برتری، نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۱۸-۱۶ شکست دهد.
تیم نفت وگاز گچساران که با بازیکنان جوان و بومی در این رقابتها شرکت کرده ۹ مهر میهمان تیم دانشگاه آزاد قزوین است.