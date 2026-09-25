هفته اول بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور با برگزاری سه دیدار، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جذاب‌ترین دیدار روز نخست هفته اول بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور در شهر دوگنبدان برگزار شد جایی که نفت و گاز گچساران میزبان استقلال تهران بود.

این مسابقه از همان دقایق ابتدایی نزدیک و تماشایی دنبال شد و صفحه نمایش در طول بازی بار‌ها نتیجه تساوی را به نمایش گذاشت.

اما در نهایت استقلال تهران با تکیه بر تجربه بازیکنان خود موفق شد در دقایق پایانی با اختلاف ۲ گل و با حفظ این برتری، نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۱۸-۱۶ شکست دهد.