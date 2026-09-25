به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مجید کوهی افزود: سال آبی سپری‌شده با ثبت متوسط ۳۰۲ میلی‌متر بارش در استان به پایان رسید و با وجود کاهش در مقایسه با بلندمدت، این میزان نسبت به سال آبی گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بررسی آمار بارش شهرستان‌های استان اردبیل نشان می‌دهد که تنها خلخال و سرعین به ترتیب با ۱۶ و ۳ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت مواجه بوده‌اند گفت: در مقابل، بیشترین کاهش بارش در شهرستان کوثر با ۲۴ درصد ثبت شده است، همچنین میزان کاهش بارش در شهرستان‌های نمین و نیر ۱۸ درصد، اردبیل و اصلاندوز ۱۵ درصد، انگوت و پارس‌آباد ۱۲ درصد و در سایر شهرستان‌های استان کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به وضعیت بارش کشور گفت: در سال آبی گذشته ۱۹ استان کشور با کاهش بارش نسبت به بلندمدت روبه‌رو بوده‌اند و بیشترین کاهش بارندگی در استان‌های تهران، قم و سمنان با حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد به ثبت رسیده است.

کوهی درباره چشم‌انداز فصل پاییز هم گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی احتمال وقوع بارش‌های فراتر از شرایط عادی در فصل پاییز برای استان اردبیل وجود دارد.