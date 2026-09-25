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همایشی با حضور همه فعالان اقتصادی استان اصفهان در جهت تقویت مسیر اقتصادی استان و کشور در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش با بیان اینکه نقش این همایش و هدف اصلی آن توسعه رو به رشد اقتصاد در همه ابعاد آن است گفت: در این همایش ترسیم شد که در حوزه اقتصاد و در شرایط کنونی کشور که، چه شد چه باید کرد و چگونه باید انجام دهیم.
امیر کشانی در ادامه افزود: در شرایطی که امروز در کشور داریم و دشمنان برای اقتصاد ایران عزیز نقشهها دارند باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا رشد حوزه اقتصادی کمرنگ نشود و به مسیر درست خود ادامه دهد.
کشانی گفت: فعال اقتصادی در این شرایط نیاز به امید دارد و این امید باید به او منتقل شود چراکه او دوستدار کشور است و هرکاری که لازم باشد برای این مهم انجام داده و انجام خواهد داد.
وی در ادامه افزود: مهمترین هدف این همایش این است تا ضمن امید دادن به محرکهای اقتصادی استان و کشور راه کارهایی هم که برای برون رفت از شرایط سخت و دشوار وجود دارد به متولیان اقتصادی گفته شود تا مسیر اقتصادی کشور هموار و رو به جلو باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان گفت: در این همایش ، اساتید مجرب و باتجربه حوزه اقتصادی کشور و اصفهان مسیرهای توسعه اقتصادی در شرایط بحران را به متولیان اقتصادی بیان کردند تا آنها با تلاش و همت دوچندان بتوانند با فکری خلاقانه و امید بیشتر مسیر رو به رشد این حوزه مهم را با قدرت ادامه دهند.