به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سفیر شهدای میناب در کشور مظلومیت شهدای دانش آموزان مینابی را روایت می‌کند.

سفیر شهدای میناب از ایل بختیاری خوزستان از زمان شهادت مظلومانه شهدای دانش آموز میناب استان به استان و شهر به شهر ، جنایت آمریکایی و صهیونی در بمباران مدرسه شجره طیبه میناب را روایت می‌کند و جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونی کودک کش را به گوش مردم می‌رساند.

محمد چهار لنگ از ایل بختیاری استان خوزستان گفت: ما از ایل تبار بختیاری فارغ از گویش و لباس برای حفظ وحدت و انسجام ملی و نشان دادن سند جنایت‌های آمریکایی و صهیونی شهر به شهر در اجتماعات مردمی حضور می یابیم و خاطره و روایت جانسوز و جانگداز بچه‌های میناب را روایت می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما تاکنون به ۱۸ استان و ۱۳۴ شهر کشور برای روایت گری مظلومیت بچه‌های میناب سفر کردیم و از امشب وارد آذربایجان غربی و شهر مرزی پلدشت شدیم و در تمام شهر‌های استان در تجمات شبانه برنامه اجرا خواهیم کرد.

چهارلنگ افزود: این برنامه فرهنگی را تا پایان جنگ تحمیلی سوم و خبر پیروزی مقتدرانه ملت شریف ایران و همچنین رزمندگان اسلام به فرماندهی امام عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ادامه خواهیم داد.