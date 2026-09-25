به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سیدمحمود میرفیضی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد قاطع با محتکران اقتصادی، مأموران انتظامی شهرستان هندیجان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی منسجم، از وجود یک انبار نگهداری و احتکار کالای قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و با حضور نمایندگان اداره صمت، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از این انبار، موفق به کشف حجم زیادی از اقلام دپوشده و فاقد هرگونه مدارک مثبت قانونی و ثبت در سامانه جامع انبار‌ها شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: برابر برآورد کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق و احتکارشده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار میرفیضی با بیان اینکه انبار مذکور مهر و موم و در این رابطه یک متهم دستگیر شد، اظهار داشت: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح قضائی گردید.