\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u062e\u0631\u0648\u062c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0639 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0634\u062a:\u00a0\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0631\u0627\u062f\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f! \u062a\u0631\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0628 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u060c \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0632\u0648\u062f \u0645\u062c\u0628\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u06a9 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u0634\u062f.