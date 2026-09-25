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بیست و دومین نمایشگاه ملی تخصصی کشاورزی اردبیل با حضور ۵۶ شرکت از ۱۴ استان، امروز به کار خود پایان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیر اجرایی نمایشگاه بینالمللی اردبیل گفت: در این نمایشگاه تازهترین تولیدات و تجهیزات داخلی حوزه کشاورزی از جمله تجهیزات، ماشینآلات و امکانات مورد نیاز بهرهبرداران بخش کشاورزی از ۳۱ شهریور تا ۳ مهرماه در مکان دائمی نمایشگاه بینالمللی اردبیل عرضه شده است.
مسلم نوروزی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: این رویداد تخصصی فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردهای نوین حوزه کشاورزی، تبادل تجربیات میان فعالان این صنعت و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی فراهم کرده است.
عباس رنجبر، جانشین سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: در سال زراعی جدید ۶۱۱ هزار هکتار از اراضی استان اردبیل زیر کشت انواع محصولات کشاورزی خواهد رفت که ۶۵ درصد این اراضی دیم و ۳۵ درصد آبی هستند.
وی افزود: اراضی دیم منطقه مغان از استعداد بسیار بالایی برخوردار است، به طوری که عملکرد محصول در اراضی دیم گاهی با تولیدات اراضی آبی برابری میکند.