به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیر اجرایی نمایشگاه بین‌المللی اردبیل گفت: در این نمایشگاه تازه‌ترین تولیدات و تجهیزات داخلی حوزه کشاورزی از جمله تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز بهره‌برداران بخش کشاورزی از ۳۱ شهریور تا ۳ مهرماه در مکان دائمی نمایشگاه بین‌المللی اردبیل عرضه شده است.

مسلم نوروزی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: این رویداد تخصصی فرصتی مناسب برای معرفی دستاورد‌های نوین حوزه کشاورزی، تبادل تجربیات میان فعالان این صنعت و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی فراهم کرده است.

عباس رنجبر، جانشین سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: در سال زراعی جدید ۶۱۱ هزار هکتار از اراضی استان اردبیل زیر کشت انواع محصولات کشاورزی خواهد رفت که ۶۵ درصد این اراضی دیم و ۳۵ درصد آبی هستند.

وی افزود: اراضی دیم منطقه مغان از استعداد بسیار بالایی برخوردار است، به طوری که عملکرد محصول در اراضی دیم گاهی با تولیدات اراضی آبی برابری می‌کند.