به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های دوبل تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی بعدازظهر امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن براداران نوشاد و نیما عالمیان به مصاف بالدوین و، چون تینگ از هنگ کنگ رفتند و به برتری ۳ بر یک رسیدند.

در این بازی تیم دوبل کشورمان دو گیم ابتدایی را ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۶ از حریف بردند، اما در گیم سوم با اختلاف نزدیک ۹ به ۱۱ بازنده شد تا شرایط مسابقه حساس و مهیج پیگیری شود. در ست چهارم هر چند دو تیم نزدیک پیش رفتند و تا امتیاز ۹ هم برابر شدند، اما در نهایت ملی پوشان کشورمان ۱۱ بر ۹ حریف را شکست دادند و راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.

تیم دو نفره برادران عالمیان برای تکرار مدال تاریخی دوره گذشته خود به مصاف تیم چین می رود.



هدایت تیم تنیس روی میز مردان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی است. علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست تیم های ملی تنیس روی میز ایران را همراهی می کند.