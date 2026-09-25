تیم فوتسال زغالسنگ پروده طبس در مسابقات شرکتها و کارخانجات کشور
تیم فوتسال زغالسنگ پروده طبس به عنوان نماینده خراسان جنوبی در مسابقات شرکتها و کارخانجات کشور حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
تیم فوتسال شرکت زغال سنگ پروده طبس، بهعنوان نماینده خراسان جنوبی، برای حضور در نخستین دوره مسابقات شرکتها و کارخانجات کشور «جام شهدای جنگ رمضان» عازم تهران شد.
این رقابتها از امروز تا دهم مهر با حضور تیمهای منتخب شرکتها و کارخانجات کشور برگزار میشود.
تیم زغالسنگ پروده طبس با ترکیبی از کارکنان این شرکت در این مسابقات حضور دارد و در مرحله رقابتهای کشوری به مصاف سایر تیمهای شرکت کننده خواهد رفت.
بر اساس برنامه مسابقات، تیمهای حاضر در روزهای برگزاری رقابتها برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت میپردازند و تیم قهرمان، سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی را به دست خواهد آورد.