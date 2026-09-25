به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان صبح امروز با حضور ورزشکاران و علاقمندان به ورزش‌های بومی و سنتی در روستای کرویق شهرستان ورزقان آغاز به کار کرد.

این جشنواره با رویکرد فرهنگی و ورزشی برگزار می‌شود و در جریان آن شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف به رقابت می‌پردازند. سوارکاری، طناب‌کشی، دوومیدانی، چوب کشی، تیراندازی با کمان سنتی و پرتاب وزنه از جمله رشته‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره از جشنواره است.

در میان این رشته‌ها، سوارکاری یکی از بخش‌های شاخص جام ستارخان محسوب می‌شود رشته‌ای که در کنار جنبه رقابتی با بخشی از فرهنگ و سبک زندگی جوامع محلی و عشایری منطقه نیز پیوند دارد.

در حاشیه این جشنواره بخش‌هایی از فرهنگ و هنر بومی منطقه نیز به نمایش درآمده و صنایع‌دستی، فرهنگ و آداب و رسوم محلی و موسیقی سنتی در معرض دید شرکت‌کنندگان و حاضران قرار می‌گیرد.