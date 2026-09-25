آغاز چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان
چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان با عنوان کوچ پاییزه عشایر آغاز شد.
این جشنواره با رویکرد فرهنگی و ورزشی برگزار میشود و در جریان آن شرکتکنندگان در رشتههای مختلف به رقابت میپردازند. سوارکاری، طنابکشی، دوومیدانی، چوب کشی، تیراندازی با کمان سنتی و پرتاب وزنه از جمله رشتههای پیشبینیشده برای این دوره از جشنواره است.
در میان این رشتهها، سوارکاری یکی از بخشهای شاخص جام ستارخان محسوب میشود رشتهای که در کنار جنبه رقابتی با بخشی از فرهنگ و سبک زندگی جوامع محلی و عشایری منطقه نیز پیوند دارد.
در حاشیه این جشنواره بخشهایی از فرهنگ و هنر بومی منطقه نیز به نمایش درآمده و صنایعدستی، فرهنگ و آداب و رسوم محلی و موسیقی سنتی در معرض دید شرکتکنندگان و حاضران قرار میگیرد.