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پژوهشگر آبادهای موفق شد، مقاله علمی خود را در کنفرانس بین المللی شهر منچستر انگلیس ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد رضانیا پژوهشگر آبادهای و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی، مقاله خود را در حوزه نظریه پردازی داده بنیاد در زمینه سازمانها در دانشگاه منچستر ارائه کرد.
کنفرانس بین المللی دانشگاه منچستر در زمینه اقدامات نوآورانه با همکاری دانشگاه ویرجینیا آمریکا برگزار شد که مقاله محمد رضانیا در جمع ۴۲ مقاله برتر از ۱۴ کشور ارائه دهنده قرار گرفت.