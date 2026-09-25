حمله با چاقو به دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز حین مأموریت
دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت از سوی همراهان یک بیمار با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت از سوی همراهان یک بیمار با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.
این حادثه ساعت ۰۱:۲۳ دقیقه بامداد امروز جمعه سوم مهر رخ داد و طی آن دو نفر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت مورد حمله همراهان یک بیمار قرار گرفتند.
در جریان این حادثه، یکی از کارشناسان از ناحیه پهلو و سر و کارشناس دیگر از ناحیه قفسه سینه و دست دچار جراحت شدید شدند و برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.
یکی از کارشناسان نیز به دلیل شدت جراحات، پس از انتقال به بیمارستان به اتاق عمل منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
همچنین در جریان این حمله، شیشه آمبولانس اورژانس نیز شکسته شد.