دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت از سوی همراهان یک بیمار با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت از سوی همراهان یک بیمار با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

این حادثه ساعت ۰۱:۲۳ دقیقه بامداد امروز جمعه سوم مهر رخ داد و طی آن دو نفر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت مورد حمله همراهان یک بیمار قرار گرفتند.

در جریان این حادثه، یکی از کارشناسان از ناحیه پهلو و سر و کارشناس دیگر از ناحیه قفسه سینه و دست دچار جراحت شدید شدند و برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.

یکی از کارشناسان نیز به دلیل شدت جراحات، پس از انتقال به بیمارستان به اتاق عمل منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

همچنین در جریان این حمله، شیشه آمبولانس اورژانس نیز شکسته شد.